Demain nous appartient: Martin et Raphaëlle en couple d’ici quelques épisodes ?

Dès les premières scènes qu’ils avaient tournées ensemble, Jennifer Lauret et Franck Monsigny racontent en effet avoir perçu entre leurs personnages une tension qu’ils voyaient assez bien évoluer vers autre chose. S’adressant à sa collègue, l’acteur rapporte ainsi : "Je me souviens que quand tu es arrivée dans la série, nos deux personnages étaient dans des rapports électriques. Cette tension pouvait aller de pair avec de la séduction. En tout cas, on avait ça en tête. Je crois que les auteurs ont aussi attendu de voir ce que ce possible couple pouvait leur inspirer."

De son côté, Jennifer Lauret révèle que ce sont eux qui ont au départ émis l’idée de former un couple à l’écran. Leur proposition a ensuite été validée par les scénaristes, et dans la foulée ils ont pu tourner leurs premières séquences à deux. "On suit les instructions de nos réalisateurs, on propose aussi des choses et on voit ce que ça peut donner", raconte Franck Monsigny à ce sujet.