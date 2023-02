“Demain nous appartient” : enfin un premier baiser entre Jack et Rayane ?

Si le calme n’est que temporaire dans "Demain nous appartient", il semble que les choses s’apaisent peu à peu à Sète, permettant à ses personnages de reprendre le cours de leurs vies… Ou de leurs amours. En effet, les fans attendent avec impatience l’officialisation du couple entre Rayane et Jack. Les deux jeunes hommes se fréquentent en effet beaucoup depuis que le second a perdu la vue suite à un accident d’avion. Cette proximité permanente amène en effet à un rapprochement de plus en plus en vue, jouant avec les nerfs des spectateurs. Un extrait diffusé par TF1 laisse en tout cas entendre que le couple devrait prochainement s’officialiser.