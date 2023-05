"Demain nous appartient" : Audrey surprend les internautes en optant pour une robe de mariée rouge

Et pour ce qui est de la robe non plus, la mariée ne semble pas vouloir faire dans le traditionnel. Les internautes ont pu s’en apercevoir ce vendredi 12 mai, puisqu’un avant-goût de la scène des essayages a été publié sur le compte Instagram officiel de "Demain nous appartient". L’actrice y apparaît vêtue d’une longue robe rouge, qui a suscité de nombreuses réactions parmi les fans de la série.

En cause : la couleur du tissu, qui a fait débat dans les commentaires. "Oh non, pas rouge", "c’est pas possible", "avec du rouge c’est pas un vrai mariage", peut-on ainsi lire sous la photo.