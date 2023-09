"Demain est un autre jour" et "Emkla": deux histoires de femmes, entre maternité et nature

Deux destins de femmes qui m’amènent à faire un parallèle entre deux histoires. A ma gauche, une autrice sud-coréenne avec un thème universel : la procréation médicalement assistée. A ma droite, une Suissesse qui propose un conte fantastique mettant en scène une jeune femme refusant le monde sclérosé et pétri de règles qu’on veut lui imposer.

Commençons par la Sud-Coréenne Keum Suk Gendry-Kim, dont les livres traduits chez Futuropolis montrent l’humanité et les qualités graphiques. Elle nous emmène cette fois dans une fiction largement inspirée de sa propre histoire, et nous prouve à nouveau à quel point elle sait rendre les choses du quotidien non seulement exceptionnelles mais aussi universelles, même pour celles et ceux qui vivent à des milliers de kilomètres de chez elle. Il faut dire que le récit de ce couple passant par les étapes très rudes de la procréation médicalement assistée n’est pas propre à la Corée. Si ce n’est que le rapport à la maternité y est parfaitement décrit et qu’il est sensiblement plus complexe que chez nous. Pour l’héroïne de cette histoire, il faut lutter contre le corps, la souffrance, le découragement, mais aussi les préjugés. Et cela rend son combat d’autant plus admirable. Keum Suk Gendry-Kim raconte tout cela avec une très belle justesse mais surtout, en sublimant tout par la grâce de son dessin. Ce livre en noir et blanc est tout simplement magnifique ! On n’a pas l’impression d’un guide médical sur la question ou d’un livre témoignage. Avec "Demain est un autre jour", l’autrice coréenne propose une fiction ancrée dans le réel, mais ses personnages sonnent juste et le propos ne prend jamais le pas sur la narration, c’est donc une réussite.

C’est cependant à l’opposé de l’autre destin féminin dont je voulais vous parler, puisque "Emkla", de la Suissesse Peggy Adam, est un conte fantastique qui ne s’appuie en rien sur le quotidien ou le réel. Tout commence dans les montagnes, on découvre un village passablement reclus, replié sur ses traditions et surtout sur ses interdits. En bordure de forêt, il est livré à la fureur des éléments, extrême sécheresse d’abord, inondations ensuite. Tous les habitants subissent l’un comme l’autre sans avoir l’idée de remettre en cause l’ordre établi, dans la crainte superstitieuse d’un dieu nommé Emkla. Une jeune femme éprise de liberté décide de larguer les amarres. Elle part sans regarder derrière elle, à la recherche de son accomplissement. Baigné de couleurs superbes, dessiné à l’aquarelle, ce récit fantastique est une réflexion sur les rapports entre les humains et la nature, une fable sur l’accomplissement de soi, une histoire de religion, de patriarcat, de différence, dans laquelle briser ses chaînes a un prix. C’est beau, c’est sombre malgré une palette de couleurs souvent lumineuse, c’est surtout très moderne sous ses aspects ruraux.

"Emkla" de Peggy Adam, chez Atrabile

"Demain est un autre jour" de Keum Suk Gendry-Kim, chez Futuropolis