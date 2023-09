Demain, des " jardins de pluie " dans toutes nos villes et communes ?

Cette semaine, le podcast " Le Tournant " envisage les moyens de restaurer le cycle de l’eau. Après un précédent numéro qui démontrait à quel point nous étions en train de perturber ce cycle, place à des pistes de solutions dont une, en particulier : aménager des " jardins de pluie " dans nos espaces urbanisés.

C’est Aurore Degré, professeure d’hydrologie à Gembloux-Agro-Bio-Tech qui nous fait découvrir le concept, à l’arrière des bâtiments de la faculté d’agronomie, en plein centre de la ville de Gembloux : " Un jardin de pluie, c’est un espace vert qui va nous rendre des services hydrologiques, en stockant l’eau et en ralentissant son écoulement ce qui lui permet de mieux pénétrer le sol et de recharger les nappes phréatiques ".

L’enjeu est important. Aujourd’hui, par l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols dans les espaces urbains, nous avons singulièrement compliqué la recharge des nappes souterraines. Ces " jardins de pluie ", qui récupèrent, en aval, l’eau qui ruisselle tout autour sont donc un moyen de compenser ce problème.

Concrètement, ça se présente comment ? " En fait, on a rassemblé, sur un même terrain, des fossés, des mares… différents dispositifs qui permettent de stocker et de ralentir l’eau afin d’empêcher qu’elle aille directement dans les égouts " nous décrit Aurore Degré. L’ensemble est assez joli à voir car ces larges fossés, que l’on appelle des plus précisément des " noues ", permettent aussi le développement de toute une faune et une flore qui aime l’eau. En plus du service hydrologique, ces espaces sont donc aussi des lieux de biodiversité et, en tant qu’espaces verts au milieu d’une ville, constituent aussi des îlots de fraîcheur en cas de fortes chaleurs.