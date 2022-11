Demain c’était mieux, la revue déjantée à l’humour corrosif est de retour !

Certains nous ont appelés les sauveurs de la culture, d’autres nous ont comparés à David qui a vaincu Goliath.

Soyons réalistes et humbles : nous sommes tellement plus que ça.

Et nous n’épargnerons personne, de Poutine aux engagés, en passant par Stromae, GLB, les diables rouges, Mélenchon…

Une heure et demie d’un spectacle endiablé pour le plus grand plaisir du public, emmené par 6 comédiens et 2 musiciens dans les méandres délirants de l’actualité 2022.

A voir au Centre culturel d’Auderghem les jeudi 8 et vendredi 9 décembre à 20h et le samedi 10 décembre à 18h

Plus d’infos sur le site de la compagnie

En détail :

Comédiens

Panagiota Baloji, Caroline Compagnon, Charles-Henri de la Vallée Poussin, Elsa Erroyaux, Joël Riguelle, Chun-Yu Yang

Musiciens

Giacomo Aronica, Silvano Macaluso

Mise en scène

François Dumortier

Écriture

Laurent Bernard, Hanna Bouzekri, Florence Margenat, Simon Menschaert, Charlotte Sartori

Création

Christophe Cornet d’Elzius, François Dumortier et Mathieu Pinte à la production, Mathieu Pinte et Ludovic Pieron à la technique, Natasha Henry aux chorégraphies, Anicia Echevarria, aux costumes, Anthony Lackner au graphisme et Inès Infanti aux perruques