Deltrian, ou la faillite des masques wallons

Cela devait être un des symboles de la réindustrialisation de la Wallonie. Lors de la crise Covid, le gouvernement wallon n’était pas peu fier de voir une chaîne de fabrication de masques chirurgicaux se développer en Wallonie ; le "made in Wallonia" allait s’affirmer face au "made in China" qui faisait alors défaut.

Mais la filiale de la société wallonne Deltrian qui fabriquait ces masques vient d’être mise en liquidation. Une information de L’Echo.

Au plus fort de la crise covid alors que tout le monde recherchait désespérément des masques, cette société de Fleurus avait lancé une production locale avec l’aide de fonds publics wallons. Mais la concurrence des masques venus de Chine, bien moins chers aura été trop forte. C’est la fin de l’aventure pour la société Deltrian.

Intervention publique



Lors de la première vague de la pandémie de Covid-19, la plupart des pays européens ont très vite manqué de masques, conséquence d’une production exclusivement basée en Chine. Le gouvernement wallon, a alors décidé d’activer la production locale. Au-delà de l’urgence sanitaire du moment, on évoquait alors la relocalisation de productions industrielles sur le sol wallon wallonne. " Il est vital pour la Wallonie de pouvoir être autonome dans des domaines aussi essentiels pour la santé et ce, pendant et après la crise, proclamait alors le gouvernement wallon qui via Wallonie Entreprendre entrait à 49% dans le capital de la filiale de DPE, de Deltrian qui parvient rapidement, à mettre sur pied deux lignes de production de masques.

Lors de l’inauguration, le 19 juin 2020, le gouvernement wallon n’était pas peu fier de cet investissement.

Mais, après quelques mois, le ralentissement de la pandémie et le retour des masques chinois allaient bousculer la situation. Les hôpitaux wallons comme les autres, recommençaient à s’adresser à l’importation, bien moins chère.

Le ministre de l’Economie, Willy Borsus (MR) a tenté via un marché public lancé par l’AVIQ, de constituer une réserve de masques. Mais même pour cet appel d’offres, les masques "made in Wallonia" étaient trop chers ; le marché a été décroché par une entreprise française.

Faute de clients, la société de Fleurus, soutenue par les pouvoirs publics, n’avait plus qu’à mettre la clé sous le paillasson.