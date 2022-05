Delta, Saule, Doria D et Rori vous donnent rendez-vous à L'Abbaye de Villers

S’il vous fallait une raison pour découvrir ou redécouvrir le site exceptionnel de la l’Abbaye de Villers-la-Ville, ne cherchez plus. Le 05 juin prochain L’Abbaye en scène met à l’honneur la scène musicale belge avec pas moins de 8 concerts.

Parmi ceux-ci le duo Delta, l’ami montois Saule, Rori la jeune Liégeoise qui va tout faire vibrer sur son passage ou encore celle qui a dompté le succès à seulement 20 ans, Doria D. On vous laisse calculer : décor d’exception + artistes de talent + vous + guinguette et foodtrucks = peut-être le plus chouette 5 juin de toute notre vie.