Delta reprend "As it was" d’Harry Styles en exclusivité dans Le 8/9

Delta était invité par Cyril et ses chroniqueurs dans Le 8/9 pour vous parler de leur album, de la recette de leur succès mais aussi pour vous proposer deux lives envoûtants, une reprise d’Harry Styles ainsi qu’un de leur single.

Delta c’est ce groupe belge à qui tout sourit, chaque morceau sorti est un tube. Vous connaissez probablement Taille humaine, Je tire, En fait ou encore Héréditaire, un titre que Jali a interprété lors de son passage dans Le 8/9.

La recette de leur succès est simple, ils aiment la musique pop et les belles mélodies. Ils ne cherchent pas à faire des tubes qui restent en tête, ils composent seulement des titres qui leur plaisent. Selon eux, lorsque l’on veut absolument faire un disque d’or et que l’on se bloque sur cet objectif, ça ne fonctionne pas.

Si le duo belge est populaire auprès du public, il l’est aussi auprès des artistes. Ils sont régulièrement appelés pour coécrire des titres avec des artistes belges comme Charles ou Mustii mais aussi avec des avec des artistes français comme Léa Paci, Yannick Noah ou encore Florent Pagny. Julien et Benoît sont fiers de leur parcours mais n’oublient pas de rester à "Taille Humaine" et n’échappent pas aux gaffes en live comme lors de leur concert à Bertrix quand suite à un lapsus, Benoît a remercié le public de Ronquières. Pour le public du 8/9, ils ont choisi d’interpréter en live leur single Retour à la normale ainsi qu’As it was d’Harry Styles.