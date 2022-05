Delphine Ysaye met en avant le féminisme dans "Freedom 90" de George Michael

Notre animatrice de Come Together, Ladies in Rock et Delphine Pointbarre nous parle de sa fascination pour ces top model des années 90 présentes dans le clip de "Freedom 90", des femmes "super puissantes" qui étaient de vraies stars, et non de simples produits portant des vêtements.

Delphine Ysaye nous présente donc cette vidéo avec sa vision à elle, bien plus féministe que ce qu'il n'y paraît au premier coup d'oeil...

On vous laisse découvrir la suite en images ci-dessus avec Delphine et Fanny Gillard !