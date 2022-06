Delphine Pointbarre : une saison de chroniques entre guerre et pandémie

La fin de quelque chose c’est aussi souvent le début d’une autre, c’est la fin de saison et donc le début des vacances.

C’était une année comment dire… une année entre une pandémie et une guerre. Et il aura fallu une pandémie et une guerre pour constater que rien ne change en prise de décision écologique. Il va faire chaud cet été mais probablement moins chaud que l’année prochaine.

Enfin, rien ne change, rien ne change… l’augmentation du prix de l’énergie si, des matières premières si, la loi ivg aux Etats Unis, si ! Le body Summer, si et pas dans le bon sens… La venue de Springsteen au TW classic la saison prochaine ! Ça ça change dans le bon sens ! Ça faisait longtemps ! Avant de respirer pour la toute dernière fois il faudrait pouvoir vivre encore et encore des premières fois. Aller voir le Boss en concert pourrait être une première pour vous. Tentez l’expérience ! Ouverture de la billetterie ce mercredi 29 à 10 heures.

Osons bis repetita des choses pour la première fois. Prenons également le temps de nos dernières fois. Prenons le temps tout court. Loin des affres de l’actualité en continu je vous souhaite pour ces deux prochains mois un peu du groove afin de rythmer vos journées, du métal pour rafraîchir vos zéniths, de la soul en vue de pimenter vos soirées en tête à têtes et de la pop afin de garder la forme.

Un été bien Rock’n’roll sur Classic 21 !

