Delphine Pointbarre : Tics et Tocs de langage

Selon une étude un locuteur moyen a cinq tics de langage par minute. Décryptage. Wesh.

Ce lundi, Delphine passe en revue tous ces tics dont on ne sait plus se défaire, et traverse aussi les générations qui ont chacune leurs "tics distinctifs". Du "Voilà", d'"office" à toutes les fins de phrases aux plus jeunes "j’avoue", "j’ai le swag", "en vrai", après cette chronique, vous ne saurez plus vous passer de toutes ces petites incises dans votre langage. Voilà.

