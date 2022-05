Delphine Pointbarre : Les USA sont-ils encore la plus grande démocratie au monde ?

Le droit à l’avortement est plus que jamais menacé aux Etat-Unis suite à la fuite d’un document officiel émanant de la Haute Cour. Les USA sont-ils encore la plus grande démocratie au monde ?

Le droit à l’avortement est souvent un indicateur du degré de démocratie d’un pays. La Cour suprême des États-Unis a confirmé début du mois l’authenticité d’un document interne augurant de la fin du droit constitutionnel à avorter. Le droit à l’avortement est de fait plus que jamais menacé aux USA. Si cette conclusion est bien retenue par la Haute Cour, les États-Unis reviendront à la situation en vigueur avant 1973 quand chaque État était libre d’interdire ou d’autoriser les avortements. Compte tenu des importantes fractures géographiques et politiques sur le sujet, une moitié des États, surtout dans le Sud et le centre conservateurs, devraient rapidement bannir la procédure sur leur sol. En 2022, pas moins de 31 États sur 50 ont introduit des propositions de loi anti-avortement. Mère au foyer n’a rien de dégradant, au contraire, un travail à l’extérieur est moins fatigant et plus gratifiant aux yeux des autres. Mais c’est une question de choix. Pouvoir choisir est LA liberté. "Toute une série" d’autres droits pourrait également être menacée, a averti Joe Biden. Le président a appelé directement les Américains à défendre l’IVG dans les urnes lors des prochaines élections.

