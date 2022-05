Delphine Pointbarre : les codes de la génération Z

Twitch, Sub, Bits, Trash talk, Pgl Major, NfT, Metaverse, Stream, noob, autant de mots qui ne vous disent peut-être rien. Ce sont les codes de la génération Z. La génération correspondant aux personnes nées début 2000 ayant grandi avec Internet.

J’ai Instagram, Twitter, Facebook, je gère Excell et malgré tout, je suis larguée, dépassée, has been en un mot une vraie boomer !

Alors qu’en réalité je suis de la génération X né avant 1980. La génération Z correspond aux personnes nées début 2000 et elle a a grandi avec Internet. La génération Z baigne dans la technologie qui domine son quotidien. C’est la génération la plus connectée. Vous ne le savez peut-être pas mais la RTBF a créé un nouveau média en octobre dernier le média IXpé. Qu’est-ce que IXPé ? Un média de gaming et de culture 2.0.

Qu’est-ce que le gaming ? C’est le fait de jouer de manière assez assidue à des jeux vidéo tout en se filmant et en partageant sa partie sur le net.

La plateforme Twitch est incontournable en la matière. Twtich… Je ne connaissais pas du tout. C’est comme si je venais d’apprendre qu’Instagram existait. Un vrai dinosaure…

Les billets d’humeur de Delphine, la vision féminine du quotidien, la chronique qui vous apporte votre premier sourire du matin, le lundi à 08h45 dans Coffee on the Rocks sur Classic 21.