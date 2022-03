Delphine Pointbarre : la journée internationale du bonheur

Hier c’était la journée internationale du bonheur. Quelle ironie.

Notre royaume s‘est levé sur un drame. Un de plus. Pas simple de réveiller nos auditeurs et d’annoncer les titres de l’actualité, les nouvelles ; toutes ces mauvaises nouvelles. Une pandémie, une guerre et hier l’ouverture d’un Carnaval après deux ans de restrictions, le moment de renouer enfin avec la joie et l’insouciance qui s’est soldé par l’effroyable.

Comment faire pour continuer à se lever chaque matin. Se lever et sourire aux enfants, aux conjoints, à son miroir. Dire à ses enfants que le monde est beau et que tout va bien. Continuer à avancer, à vivre, à travailler.

Nous sommes le 21 mars le jour du printemps, officiellement il a débuté hier. Une saison marquant le renouveau de la nature, le radoucissement des températures, le bourgeonnement et la floraison, Le renouveau. On en a besoin. Alors pour se donner un peu d’espoir, de courage aussi, je vais vous donner quelques bonnes nouvelles ce matin. C’est parti :

Google et YouTube les deux géants du numérique ont annoncé début de l’année leur décision d’interdire les publicités climato sceptiques. Pour les identifier, Google dit s'appuyer sur les travaux rendus par le Giec.

Ça parait un peu naïf non ? …ces quelques bonnes nouvelles. Pourtant ce sont des nouvelles. Qui a décidé qu’une information était forcément une mauvaise nouvelle ?

Ce 21 mars c’est la journée internationale de la forêt et de la poésie. Et comme le dit si bien un proverbe africain : L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse.

