Delphine Pointbarre : La frontière entre l’humain et la machine se réduit… On en parle

Le 16 juin 1997 sortait OK Computer de Radiohead. Le groupe prédit l’emballement technologique qui va impacter l’économie mais aussi directement les individus. La frontière entre l’humain et la machine se réduit. 25 ans plus tard… On en parle.

En 1997, à la radio, c’était l’année de No Doubt, des Spice Girls, de Prodigy, Portishead mais aussi de Ricky Martin avec son "Un, dos, très, une passido parlande Maria". Lady Di allait bientôt nous quitter, Jurassik Park 2 sortait et je commençais à bien maîtriser Word sur mon ordinateur.

Mon tout premier "Computer".

Au cinéma, le film Titanic sortait en décembre, la Vita est Bella de Roberto Benigni gagnait la Palme d’Or à Cannes, Franquin décédait et Radiohead cartonnait avec son troisième album…

