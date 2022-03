Delphine Pointbarre : Journée internationale des droits des femmes

On associe souvent les sorcières à l’époque médiévale… Pourtant c’est à la Renaissance, cette révolution considérée comme humaniste, et éclairée que la chasse aux sorcières a fait rage ! Les historiens estiment à environ 60.000 le nombre de victimes exécutées pour sorcellerie, voire 100.000 en prenant en compte les dossiers perdus, dont 90% de femmes.

Le mythe de la sorcière, celle des contes fait encore peur aux enfants. Ce mythe de la méchante femme persiste. Ces vieilles femmes aux longs cheveux blancs, aux visages fripés, au nez crochu…

Le mythe de l’homme fort, de la virilité persiste également. Poutine montant un cheval torse nu, Poutine chassant le tigre sauvage, Poutine coupant du bois pour faire du feu, Poutine et ses biceps, Poutine ceinture noire de judo, nageant dans un lac de Sibérie, harponnant une baleine… Poutine faisant exploser des bombes sur l’Ukraine… Cette virilité exacerbée surjouée, surexposée est plus que jamais l’ennemi des femmes ET des hommes.

Car aujourd’hui il ne s’agit plus de brûler des sorcières mais bien un pays entier.

