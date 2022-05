Delphine Pointbarre et l’Eurovision : "Désormais, en Europe on va se battre avec des chansons plutôt qu’avec des armes !"

La finale de l’Eurovision 2022 s’est déroulée ce week-end. Un évènement souvent décrié : populaire, ringard, kitsch.

Tellement ringard que l’évènement rassemble en moyenne 200 millions de téléspectateurs avec plus de 40 pays candidats, et plus de 70% d’audience chez certains de nos voisins.

Depuis sa création en 1956, c’est l’émission la plus vue au monde, après la finale de la Coupe du monde de football.

C’est l’un des plus grands shows télé qui a jamais existé. C’est tellement ringard l’Eurovision que même les Américains nous l’envient et ont créé leur propre version : The American Song Contest.

L’Eurovision crée du lien entre les Européens. Parce que "putain putain on est quand même tous des Européens".

C’est festif, ludique, un peu long, voire très long, il y a beaucoup de couleurs, de paillettes, de froufrou aussi mais on est toujours curieux de savoir qui a remporté l’eurovision.

L’Eurovision a élu l’Ukraine pour cette édition 2022. Tout un symbole.

Ses organisateurs, l’Union européenne de radio-télévision, défendent fermement l’idée que le concours est apolitique.

En 2022 la Russie est écartée du concours pour les raisons que l’on connaît et c’est le groupe Ukrainien Kalush Orchestra, un mélange de vieux folklore et de rap contemporain, qui remporte le concours avec sa chanson : "Stefania".

L’Eurovision a été créée par le directeur de la télévision suisse, Marcel Bezençon après la guerre 40-45. Marcel avait dit à l’époque : "Désormais, en Europe on va se battre avec des chansons plutôt qu’avec des armes !" Les temps changent…

