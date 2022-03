Delphine Pointbarre : Belle famille

La belle famille, c’est forcément une belle histoire. Vraiment ?

Depuis un an mes beaux-parents se sont installés à côté de chez nous.

C’est tellement pratique pour les enfants. Et puis ils ne rajeunissent pas non plus. Nous avons décidé, enfin Jean Pierre, mon mari, a décidé, de faire venir ses parents à côté de chez nous. A l’ancienne. Et j’en suis ravie. Vraiment.

C’est formidable. Ils ont tellement de choses à nous apprendre.

Ils ont l’expérience que nous n’avons pas encore. Surtout en matière d’éducation. Jocelyne ma belle-mère en connaît un rayon sur les enfants. Elle a été puéricultrice pendant 35 ans. C’est dire.

Elle a toujours un p’tit conseil à donner.

Elle est tellement… attentive à ses petits-enfants. Et puis elle a le temps dont moi je ne dispose pas. Comme elle dit je suis trop occupée par ma carrière. Alors elle aide. Elle nous aide.

Enfin elle m’aide moi parce que Jean pierre elle ne l’a pas élevé pour changer des couches mais pour faire avancer le monde. Et puis ils sont très 68tards pour certaines choses comme la sexualité par exemple, ils en parlent vraiment… librement. Ma belle-mère est pleine d’attentions à mon égard, à noël par exemple elle m’a offert un manuel sur le sexe oral. " Comment faire une fellation différente chaque jour de l’année. 365 schémas " C’est très impressionnant ce qu’une bouche peut faire… vraiment.

De temps en temps elle me demande où j’en suis, si j’ai déjà essayé la pipe velours… celle sans les dents. Je lui rappelle que moi contrairement à elle je n’ai pas de dentier alors elle rie en disant que cela va venir ! La belle complicité.

