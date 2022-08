Delphine Nkansa, le nouveau sourire du sprint belge

Fin juin, à Gentbrugge, Nkansa est vice-championne de Belgique. Une performance déjà exceptionnelle mais elle va encore faire mieux quelques jours plus tard sur la piste d’Albi. La Belge, qui porte aussi les couleurs du club français de l’US Ivry, fait très forte impression lors des championnats de France Espoirs. À seulement 20 ans, Delphine Nkansa réalise un chrono incroyable de 11.26 sur 100 m, ce qui fait d’elle la deuxième sprinteuse belge la plus rapide de l’histoire. Seul Kim Gevaert, icône du sport belge, a couru plus vite dans notre pays (11.04). "J’ai eu beaucoup de blessures par le passé. J’ai aussi fait de nombreuses erreurs en compétition, je n’étais pas toujours concentrée. À Albi, j’ai tout donné. J’ai été très impressionnée par mon chrono", a-t-elle expliqué pour justifier sa performance historique.

J’ai vu Nafi Thiam pour la première fois à l’aéroport… elle est impressionnante !

Grâce à ses bons résultats, Nkansa a été reprise par l’équipe belge pour disputer les championnats d’Europe de Munich en 100 m, 200 m et 4x100 m. C’est la première fois qu’elle portera le maillot belge : "Au début c’était un peu difficile car je ne connaissais personne. Mais aux championnats de Belgique à Gentbrugge, j’ai rencontré plusieurs athlètes. Et début août, j’ai eu l’occasion de participer à un stage de relais donc j’ai vraiment pu faire leur connaissance. C’était trop bien. J’ai vu Nafi Thiam pour la première fois à l’aéroport. C’est impressionnant, elle est grande ! Je ne lui ai pas encore parlé, je me dis qu’elle doit être concentrée sur les championnats. Je lui parlerai à la fin".

Humble, Delphine Nkansa est aussi ambitieuse. Au top de sa forme, la Belge espère performer individuellement sur le 100 et 200 m et vise également une finale avec les Belgian Rockets. "J’ai vu les performances de Kim Gevaert et du relais en 2008. On a comme objectif d’aller en finale et à terme, d’être sélectionnées pour les Jeux de Paris en 2024".

Les choses sérieuses commencent ce lundi pour la nouvelle promesse du sprint belge avec les séries du 100 mètres. Après avoir épaté la Belgique, Delphine Nkansa se révélera-t-elle aux yeux de l’Europe ?