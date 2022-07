Delphine Nkansa claque un impressionnant 11.26 sur 100m, seule Kim Gevaert a couru plus vite en Belgique

Delphine Nkansa a fait très forte impression ce samedi dans le cadre des championnats de France Espoirs. L’athlète de l’Excelsior a réussi un impressionnant 11.26 sur 100m.



Un chrono qui fait tout simplement d’elle la deuxième sprinteuse belge la plus rapide de l’histoire. Il n’y a que Kim Gevaert qui a couru plus vite dans notre pays (11.04). Au classement "all-time", elle "saute" Cynthia Bolingo et Rani Rosius (11.28).



Nkansa, vice-championne de Belgique fin juin à Gentbrugge, affichait jusqu’à ce samedi un record personnel de 11.37. Cette athlète de 20 ans, qui porte aussi les couleurs du club français de l’US Ivry, a fait beaucoup mieux sur la piste d’Albi. Elle a avalé la ligne droite en 11.26 en demi-finale, à deux petits centièmes du minimum pour l’Euro de Munich.



Elle a bien cru atteindre cet objectif quand le chrono s’est arrêté sur 11.23 en finale. Malheureusement, le vent (+3.0 m/s) était un peu trop favorable dans le Tarn.