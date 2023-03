Delphine exulte après avoir gagné deux places pour notre Tipik Live

Ce vendredi dans le Réveil de Tipik, Lara, Marco, Audrey et François ont fait gagner des places pour le Tipik Live du 4 avril à l’Eden de Charleroi avec Pierre de Maere, Hyphen Hyphen, Julien Granel, Suzane et Rori.

Ils ont appelé deux auditeurs, Delphine et Aldo, et les ont mis au défi : pour remporter des places, il leur fallait reconnaître cinq extraits musicaux. Un exercice difficile vu que chaque morceau ne durait que quelques secondes. C’est finalement Delphine, une professeure vivant à Thy-le-Château qui a réussi.

Heureuse, elle a laissé éclater son enthousiasme et a remercié les animateurs qu’elle suit régulièrement : "Tous les matins, vous me donnez une pêche d’enfer. En général je ne peux pas jouer car je donne cours, mais là je me suis dit : "bon, c’est vendredi, je n’ai pas cours alors il faut que j’essaie", et je gagne les places. Je suis trop contente !"

Si vous aussi, vous souhaitez participer à ce Tipik Live qui promet du lourd, alors sachez que ce n’est pas trop tard. Tentez de gagner les dernières places en écoutant Tipik ce week-end ! Pour doubler vos chances, remplissez le formulaire.