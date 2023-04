Delphinariums : si nous sauvions Willy enfin pour de bon ?

Il se questionne sur la maltraitance que nous hommes avons infligée depuis des siècles au monde animal. Sous la forme d’une enquête drôle et impertinente, il part à la rencontre de scientifiques, associations, politiques, et tente de comprendre ce tournant décisif dans notre rapport aux animaux et tous les freins encore à l’œuvre.

Et si nous sauvions Willy enfin pour de bon ? C'est le pari engagé de l'humoriste Guillaume Meurice, pour qui la liberté des cétacés n'a pas de prix. Des orques et des dauphins sont toujours retenus en captivité dans des parcs aquatiques. Mais après le décès tragique de soigneurs, une vague de prise de conscience mondiale s'est abattue sur le business de ce spectacle qui a désormais du sang sur les nageoires.

"Delphinariums Game over" un documentaire de Stéphane Jacques

