Délivre-nous du mal

Le spectacle s’intitule “Délivre-nous du mal”. Si le nom vous dit quelque chose, c’est normal (Amen !) vu que cette pièce est née il y a 10 ans (si, si !) et a connu un franc succès à l’époque (énorme succès, en fait !).

C'est en plein confinement que l'équipe a décidé de remonter ce spectacle et de repartir à la rencontre de son public pour une dizaine de représentations exclusives.

Le thème est la crise de l’église et le business de la philosophie chrétienne selon Dominique Bréda. Alors, ça donne quoi un prêtre qui dit la messe dans une église vide et jeune sacristain un peu benêt qui entame une grève de la faim mais mange quand même des Twix pour ne pas se sentir mal ? Vous aimeriez le savoir, pas vrai ? Et bien, nous aussi !

Alors, vu qu’après 5 saisons et près d’une centaine de représentations, ces comédiens ont eu l’idée de fêter ça sur scène avec une version encore plus déjantée, on a creusé le sujet.

C’est pour ça que Julie VanH de Bruxelles Matin a réveillé Catherine Decrolier, la metteuse en scène de cette pièce de théâtre en direct sur Vivacité pour grappiller quelques infos diablement intéressantes. Voici le #REPLAY de ce sacro-saint moment culturel sur Vivacité.