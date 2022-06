Délibère-Toi ! Boxe, magie et autres stages gratuits cet été pour les jeunes du Brabant wallon

Pendant les délibérations mais aussi pendant les vacances d’été, l’équipe de Délibère-Toi, soutenue par la Province, propose des stages participatifs et citoyens à tous les jeunes de 12 à 21 ans du Brabant wallon. Objectif : offrir aux participants des expériences passionnantes et souvent originales. "Nous offrons des activités citoyennes, des formations, des découvertes de métiers, des ateliers et initiations en tout genre", explique Camille Van Der Bruggen, coordinatrice et cheffe de projet à l’AMO La Chaloupe (Aide en Milieu Ouvert). "Cela va de l’initiation à la boxe anglaise ou à la magie, à la formation aux premiers secours, en passant par les actions de préservation de la biodiversité, des cours de breakdance ou des découvertes de professions comme vétérinaire, maraîcher ou député provincial. Au total, 4000 places sont prévues, mais il faut s’inscrire".

Cette année, la Province a octroyé un subside de 108.000 euros à La Chaloupe pour les projets Délibère-Toi et l’action CQFD (tutorat scolaire entre jeunes). Les écoles du Brabant wallon sont intégrées dans l’opération. Pour Louis, coach magicien âgé de 15 ans, partager sa passion en apprenant des tours de magie à d’autres jeunes est une expérience enrichissante. "J’ai moi-même été stagiaire à Délibère-Toi. Je suis passionné par la magie depuis l’âge de 5 ans. Et grâce aux contacts que j’ai pu nouer à mon propre stage, je peux aujourd’hui donner cours moi-même… De plus, ces stages d’été sont enrichissants aussi pour les relations sociales", explique le jeune homme lors d’un stage donné à Court-Saint-Etienne.

Récemment, à Wavre, une autre initiation a séduit d’autres jeunes. "Je fais découvrir ou redécouvrir les bases de la boxe anglaise à ces jeunes qui sont contents de pouvoir décompresser après leurs examens", explique la coach Deborah Seguin. "Je leur apprends les règles de ce sport, la confiance en soi, la coordination des mouvements, les techniques de la boxe,…". Une discipline ouverte tant aux filles qu’aux garçons et qui a surpris les stagiaires, tant par l’intensité de l’effort physique demandé que par l’importance des techniques exigées.

Tout le programme avec les 4000 places de stages proposés se retrouve sur www.deliberetoi.be