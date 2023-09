Delhaize : une deuxième série de 17 magasins franchisés est connue

Un conseil d’entreprise se tenait chez Delhaize ce lundi matin. La direction y a communiqué une liste de 17 magasins supplémentaires qui ont trouvé un repreneur et passeront sous statut de franchise, gérés par des indépendants.

C’est la suite du plan annoncé par Delhaize en mars dernier.

Après une première liste de 15 magasins communiquée début août, cela porte à 32 le nombre de magasins dont le destin est scellé sur un total de 128 magasins intégrés que Delhaize souhaite céder à des indépendants.

Sur les 17 repreneurs de la nouvelle liste, 7 exploitent déjà un ou plusieurs magasins Delhaize, 7 sont des collaborateurs de Delhaize et 3 sont des candidats externes.

Dans un communiqué publié ce lundi, Delhaize explique que "la période de transition dure environ une dizaine de semaines" pour transformer un magasin intégré en magasin indépendant.

Parmi les nouveaux magasins, 8 sont situés en Wallonie : Verviers, Marche, Marcinelle, Waterloo, Tournai, Braine-l’Alleud, Ath et Mons. 4 sont situés à Bruxelles : Roodebeek, Saint Antoine, De Fré et Fort Jaco. Les 5 autres magasins sont en Flandre : Kasterlee, Waasland, Ledeberg, Brugge Sint Kruis et Overijse.

Delhaize a aussi communiqué les dates d’ouverture des 15 magasins repris dont la liste avait été communiquée au début du mois d’août. Ces ouvertures s’étalent entre le 10 octobre et le 9 novembre.

Les 17 magasins dont la liste est communiquée ce lundi devraient ouvrir sous statut d’indépendant entre novembre et janvier prochain.

D’autres annonces de magasins franchisées pourraient être faites le 2 octobre prochain, selon nos informations.