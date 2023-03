Delhaize sous franchise : le dépôt de Zellik de nouveau bloqué par les syndicats, des produits pourraient manquer dans des magasins

Les employés et les ouvriers de Delhaize bloquent les dépôts B et E de Zellik en front commun syndical depuis ce matin.

Nous apprenons à bonnes sources que les commandes de produits frais et secs ne sont donc pas honorées vers les magasins.

Des perturbations sont à attendre dans les magasins, avec des produits qui pourraient venir à manquer.

Ces blocages de dépôt font suite à la décision de la direction de Delhaize d’engager des agents pour sécuriser les conseils d’entreprise. Une décision qui scandalise les syndicats.

Les tensions entre les syndicats et Delhaize sont au plus haut depuis l’annonce de la firme de franchiser l’ensemble de ses 128 supermarchés qui sont actuellement en gestion propre.

"Les travailleurs ont arrêté le travail, ils veulent ainsi soutenir la revendication des travailleurs des magasins intégrés, mais d’autre part ils ont aussi peu confiance dans le plan d’avenir de cette direction pour l’ensemble de l’entreprise, et la logistique. Suite à l’annonce de la franchisation de 128 magasins, ces travailleurs aussi sont inquiets", détaille les syndicats en front commun.

Et de préciser : "Les conditions de travail sont déjà extrêmement difficiles dans les dépôts : les problèmes de dos, la durée de travail, le travail de nuit, les salaires bas. De plus en plus de concessions ont été demandées aux travailleurs des dépôts en termes de flexibilité. Sachant que les magasins indépendants sont ouverts plus longtemps, et ce également le dimanche, ils sont beaucoup plus exigeants, avec toutes les conséquences que cela implique pour les travailleurs des centres de distribution."

Septante-deux des 128 magasins intégrés de Delhaize étaient à nouveau en grève ce lundi, a-t-on appris auprès d’un porte-parole du groupe.