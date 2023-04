Delhaize : selon le syndicat ACV, l’interdiction de manifester est levée pour 20 magasins de la région anversoise

Ce n'est pas le même son de cloche qui retentit au sein de la direction de l'enseigne au lion. "Le tribunal s'est seulement déclaré incompétent pour les 20 magasins d'Anvers, car ces derniers ne relèvent pas de la Région" (de Bruxelles, NDLR), a déclaré le porte-parole du groupe. Selon lui, l'interdiction serait donc maintenue.

La direction affirme qu'elle continuera à envoyer un huissier, si nécessaire. "Outre le droit de grève, nous estimons que le droit au travail doit également être respecté. C'est pourquoi nous continuerons à garantir l'accès à nos magasins autant que possible pour tous les employés qui souhaitent travailler, pour nos clients et pour nos fournisseurs."

Le porte-parole a souligné que des négociations avec les grévistes seraient entamées avant toute chose. Le syndicat chrétien ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et entend aussi contester l'ordonnance interdisant les piquets de grève devant les magasins et dépôts de la chaîne de supermarchés dans le Brabant flamand, à Bruxelles et à Puurs (Anvers). Mercredi, le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a rejeté un premier recours de l'ACV. La procédure introduite par Delhaize relève pourtant aussi d'une requête unilatérale. "Nous voulons combattre cette décision", conclut Mme Verleyen.