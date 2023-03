Delhaize : retour sur l’histoire de la plus ancienne marque de supermarchés de Belgique

En 2020-2021, Delhaize quitte progressivement son siège de Molenbeek pour s’installer à Asse-Zellik, en Flandre.

L’annonce que Delhaize va franchiser ses 128 magasins marque la fin d’un "modèle patriarcal" de supermarché où la société mère gère des magasins dirigés par des gérants qui sont des employés, analyse Pierre-Alexandre Billiet (CEO de Gondola, un bureau d’experts dans le domaine de la distribution) et professeur à la Solvay Business School, dans l’émission Déclic : "Ce qui est sûr, c’est qu’il y a une intention de Delhaize d’avoir plus de flexibilité et de liberté, et plus de résilience tant au niveau des charges sociales qu’au niveau des investissements".