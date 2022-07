Delhaize rappelle des paquets chips tortilla bio

Delhaize rappelle, en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), ses chips tortilla en raison de la présence de traces d’alcaloïdes tropaniques, une substance toxique, indique mercredi la société.

Les produits concernés sont les "chips tortilla Delhaize nature bio 150 grammes" avec une date limite de consommation comprise entre le 16/07 et le 01/12 et les "chips tortilla Delhaize chili bio 150 grammes" avec une date de péremption comprise entre le 18/08 et le 04/12. Ces produits ont été vendus entre le 25/02 et le 18/07 dans les supermarchés Delhaize.

Delhaize demande à ses clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente où ils leur seront remboursés.