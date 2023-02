Delhaize rappelle des chips en raison d’une teneur trop élevée en acrylamide

Delhaize rappelle les chips "stripes blues – sea salt" de la marque Terra et les "chips de légumes (sel de mer)" Delhaize bio en raison d’une teneur trop élevée en acrylamide, annonce jeudi la chaîne de supermarchés.

Les chips "stripes blues – sea salt" de la marque Terra ont été commercialisés du 18/10/2022 au 02/02/2023. Ils portent le code EAN 0728229130444 et le numéro de lot 228 A3. Leur date de péremption est le 29/03/2023. Les "chips de légumes (sel de mer)" de la marque Delhaize bio ont été commercialisés du 04/10/2022 au 02/02/2023. Ils portent le code EAN 5400113658580 et le numéro de lot : C 259 080610. Leur date de péremption est le 15/04/2023. Les personnes ayant acheté ce produit sont invitées à ne pas le consommer et à le ramener au point de vente où il leur sera remboursé. "Les autres produits du même assortiment ne sont pas concernés et peuvent donc être consommés en toute sécurité", souligne la société Delhaize. Pour de plus amples informations, les clients peuvent s’adresser au service clients de Delhaize au numéro gratuit 0800/95 713.