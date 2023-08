Delhaize : nouveau conseil d’entreprise lundi, cinq mois après l’annonce du plan de la direction

Toutefois, ces derniers jours, des voix se sont élevées du côté de candidats repreneurs et de franchisés pour dénoncer les conditions du plan de transformation de Delhaize. Dans une lettre envoyée à la direction, et dont la RTBF avait pris connaissance, les avocats de franchisés et de potentiels repreneurs estiment qu’il sera impossible de conserver la même masse salariale. Ils dénoncent aussi des conditions de reprise déséquilibrée, en faveur de Delhaize et pas des franchisés.

Ces craintes, même si l’on ignore le nombre de franchisés et de candidats à la reprise qui se retranchent derrière cette lettre, apportent de l’eau au moulin des syndicats qui, depuis le début, dénoncent eux aussi les conditions du passage des magasins intégrés sous le régime de franchise.

Là où les potentiels futurs franchisés s’inquiètent pour la santé financière du magasin qu’ils reprendraient, les syndicats s’inquiètent pour l’emploi. "Les franchisés n’ont pas besoin de tout le personnel et le coût salarial va être difficile à porter pour les franchisés", estime Myriam Delmée. "Dès lors que les contrats de franchise sont beaucoup plus stricts qu’auparavant, qu’ils [Delhaize, ndlr] laissent bien moins de liberté et que tout le personnel est à reprendre, on le dit depuis le début, c’est un licenciement collectif caché", poursuit la responsable du Setca qui ne se fait pas d’illusion sur le fait que les franchisés se débarrasseront tôt ou tard du personnel dont ils n’ont pas besoin. "La purge dans le personnel aura lieu à un moment ou à un autre", estime-t-elle. Et de reprocher à Delhaize en cédant le personnel aux franchisés sans négocier au préalable avec les syndicats, "d’éviter la loi sur les licenciements collectifs et d’éviter tout plan social". Du côté syndical, on s’attend à ce que Delhaize fasse "des actions commerciales" pour aider les franchisés lorsqu’ils souhaiteront se séparer du personnel qu’ils auront repris. "Delhaize, d’une manière cachée assurera les départs des travailleurs et, au passage, n’aura pas dû négocier quoi que ce soit avec le personnel", prédit Myriam Delmée.