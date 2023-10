Delhaize Molière : la personnalité du futur gérant déclenche un arrêt de travail

Autant dire que parmi le personnel rassemblé devant les portes du magasin ce lundi après-midi, l’heure est à l’inquiétude :"On savait depuis longtemps que notre magasin allait passer sous franchise, mais là, avec ce gérant, c’est un peu la double peine", explique Vincenzo La Monica, délégué Setca au Delhaize Molière. Non seulement, ce gérant ne déclarerait pas une partie de son personnel, mais en plus, d’anciens travailleurs de l’AD Delhaize ont raconté les pressions qu’ils subissaient pour en faire un peu plus que prévu dans leur contrat. "Avec cette franchise, on sent qu’on va perdre nos droits" conclut le syndicaliste.