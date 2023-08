Delhaize : les réelles craintes des futurs franchisés

Qu’est ce qui coince vraiment ?

Précédemment, dans la convention pour pouvoir exploiter le logo Delhaize, les exploitants indépendants payaient un forfait unique pour les frais de marketing, de transports et d’approvisionnements. Sauf que dans la nouvelle convention proposée aux candidats repreneurs, ce n’est plus le cas. Delhaize veut ponctionner 4% du chiffre d’affaires mensuel et impose également une marge bénéficiaire de 20%. Cela signifie par exemple que si un franchisé achète un œuf à 1 euro à Delhaize, il pourra le vendre à maximum 1,20 euro en magasin.

Le nouveau franchisé devra aussi s’approvisionner à 95% via la centrale d’achat de la marque au lion. Or, ce sont sur les produits qu’il achète, négocie lui-même avec par exemple des producteurs locaux que l’indépendant peut faire des marges intéressantes.

Delhaize maintient que le modèle est rentable…

De nombreux candidats repreneurs doutent d’un modèle qui peut être rentable car, au-delà de la convention d’utilisation de la marque, les futurs franchisés sont dans l’obligation légale de reprendre tout le personnel et ce, aux mêmes conditions salariales que lorsque le magasin appartenait encore au groupe.

Et c’est là que beaucoup estime ne pas pouvoir tenir le change car les frais de personnel dans les magasins intégrés représentent entre 16 et 24% des coûts, ce qui représente pratiquement le double chez un indépendant qui travaille avec des rotations d’étudiants toute l’année. Avec une marge bénéficiaire limitée à 20%, les coûts de l’énergie élevés (et des frigos plein les rayons), le loyer et l’entretien à payer, la rentabilité n’est pas assurée. De nombreux indépendants, au début, tentés par l’aventure, ont renoncé en cours de discussions.

Difficile d’obtenir ces informations, de nombreux candidats repreneurs nous expliquent être toujours dans la course pour une reprise éventuelle. Ils ont signé une clause de confidentialité qui ne leur permette pas de s’exprimer librement sur le sujet. Pas de photos, pas de copies possibles. Les informations d’activités sur chaque magasin sont consultables dans une "saferoom" d’où rien ne peut sortir.

La direction de Delhaize maintient ses plans, sa stratégie et indique que 400 candidats sont toujours en tractation pour reprendre les 128 magasins dits intégrés. Un nombre de potentiels acquéreurs jusqu’ici jamais dévoilé, histoire peut-être de faire jouer la concurrence entre eux.