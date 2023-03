Delhaize: les deux magasins fleurons de la région liégeoise intéressent les investisseurs

C'est toujours portes closes dans la majorité des Delhaize gérés directement par le groupe, notamment en province de Liège. Le personnel ne veut pas entendre parler du passage en franchise de 128 magasins intégrés.

Du côté de Delhaize, on annonce 200 marques d'intérêt déjà pour reprendre ces magasins en franchise. C'est le cas notamment pour les deux magasins fleurons du groupe en province de Liège, les Delhaize du Sart Tilman et d'Heusy sur les hauteurs de Verviers.

Le personnel sous pression

A Heusy justement, parmi les candidats, il pourrait y avoir l'actuel directeur. Il en a d'ailleurs fait l'annonce à son personnel il y a quelques jours. Une annonce et une mise sous pression aussi comme l'explique Julien Dejon, permanent syndical CNE: "Il a d'abord annoncé à son personnel qu'il fallait soit prendre le bateau en marche, soit descendre du bateau. Il a clairement dit manifestement au personnel: "Par jour de grève supplémentaire, je supprime un emploi". Pour un syndicaliste, c'est particulièrement scandaleux. Forcément, le personnel se divise dans les médias sociaux où on lit tout et n'importe quoi. Va-t-on garder nos acquis, oui ou non? Oui on les garde mais pendant six mois, et après six mois, les acquis, le franchisé peut les supprimer. Et ça, le personnel se dit, notre patron est sympa, notre gérant est sympa, il va nous laisser nos acquis, mais ça n'arrive pratiquement jamais."

D'autant que devenir franchisé, ça peut rapporter, mais ça coûte cher aussi. Il faut en effet payer la franchise, autrement dit le contrat commercial avec Delhaize, reprendre le fond de commerce, le loyer, le personnel, les charges... Pour Heusy par exemple, il est question de 6 à 8 millions d'euros.

Contacté par nos soins, le directeur en question précise qu'il ne peut pas s'exprimer, qu'il doit respecter un devoir de réserve car il est toujours employé par Delhaize.

Dans les supermarchés, la grève pourrait se poursuivre au moins jusqu'à mardi, jour du prochain conseil d'entreprise.