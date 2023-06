Delhaize : les blocages de magasins ont repris ce week-end

Les actions de blocage de magasins Delhaize ont repris ce samedi. C’est le cas à Bruxelles dans plusieurs magasins. C’est aussi le cas au sud du pays à Enghien, Mons, Aywaille, Montigny-le-Tilleul.

Début mars, le 7, la direction de Delhaize a annoncé son intention de passer sous statut de franchise l’ensemble des 128 magasins encore gérés directement par Delhaize.

Dans les premières semaines du conflit, les syndicats ont organisé de nombreux blocages de magasins. Au fil du temps, la direction du groupe a obtenu des décisions de justice interdisant la tenue de piquets de grève pour bloquer les magasins.

Il y a une dizaine de jours, les syndicats avaient obtenu une première victoire alors que la justice annulait l’ordonnance qui donnait raison à la direction de Delhaize.

Il restait cependant une ordonnance qui valait pour tout le pays et qui empêchait toutes actions de blocage jusqu’à ce week-end. Cette ordonnance n’est aujourd’hui plus effective ce qui laisse le champ libre aux syndicats pour organiser à nouveau des actions de blocage.

Déjà vendredi soir, deux magasins ont été bloqués à Bruxelles. Ce samedi, on a assisté à une extension des actions de blocage.

Dans certains cas, la confusion a régné. Des huissiers, parfois accompagnés de la police, ont fait lever les piquets. Selon Belga, cela a été le cas à Enghien, par exemple, car dans le Hainaut, une nouvelle ordonnance a été prise ce samedi matin. "Une nouvelle ordonnance a été édictée ce matin, pour le Hainaut uniquement, stipulant que nous ne pouvons empêcher l’accès au site", a commenté la secrétaire nationale de la CNE pour le secteur commercial, Myriam Djegham. "Encore une fois, l’huissière a une interprétation exagérée du jugement et en déduit que nous ne pouvons pas nous trouver sur le territoire de Delhaize. C’est de l’excès de zèle. La police nous a conseillé de nous placer sur le trottoir d’en face", hors du terrain dont l’entreprise est propriétaire.

À Bruxelles, les magasins de Chazal (Schaerbeek), Arbre Ballon (Jette), Debroux (Auderghem), Boondael et Flagey (Ixelles) étaient également la cible d’actions. Les "neuf magasins sont plus ou moins touchés. Nous faisons tout pour garantir leur accès et les garder ouverts", a de son côté commenté le porte-parole de l’enseigne, Roel Dekelver, qui précise que les huissiers envoyés se contentent de "constater les événements".

En effet, comme l’ont constaté les équipes de la RTBF, à Bruxelles, les huissiers n’ont pas de nouvelle ordonnance sur laquelle s’appuyer pour lever les piquets de grève. "Il y avait une ordonnance qui prenait fin hier. Normalement, il n’y en a plus", signale Denis Delpart, délégué Setca à Bruxelles. "On a eu la visite d’un huissier ce matin. On a discuté avec lui. Il nous a bien avoué qu’il n’avait malheureusement pas d’ordonnance. Il a essayé de rouvrir le magasin coûte que coûte mais comme la législation n’est pas en sa faveur, nous avons le droit de fermer de nouveau le magasin", poursuit le syndicaliste.