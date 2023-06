Delhaize : "Le droit de grève est le droit le plus élémentaire d’un travailleur", les syndicats se défendent devant le tribunal de Gand

Delhaize souligne ne pas contester le droit de grève mais ajoute qu’un piquet de grève "ne doit pas bloquer l’accès à un magasin". Selon l’entreprise, une requête unilatérale était donc inévitable.

"Le 18 avril, le conciliateur social n’est pas parvenu à un accord et des actions plus dures ont été annoncées. Le 22 avril, des actions ont eu lieu à Ledeberg et à Gand, où l’accès au magasin a été refusé à certaines personnes." Delhaize nie donc avoir lui-même fermé un magasin par manque de personnel. Le verdict est attendu dans le courant de la semaine prochaine.