Delhaize : le dépôt des chais bloqué à Zellik, deux magasins sur trois fermés à Bruxelles et en Wallonie

Plus aucune bouteille de vin ne sort des "Chais", le dépôt du vin de Delhaize à Zellik. Le Setca bloque l’entrée et la sortie des camions des chais depuis 6 heures ce vendredi matin et compte poursuivre son action jusqu’à 22 heures. Ce blocage fait mal au groupe de distribution alimentaire alors qu’il constitue un marché important pour Delhaize.