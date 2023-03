Delhaize : le dépôt de Zellik bloqué, un conseil d’entreprise doit avoir lieu ce matin

Deux semaines après l’annonce de vouloir franchiser ses 128 derniers supermarchés, un nouveau conseil d’entreprise devrait avoir lieu chez Delhaize ce mardi 20 mars à 9h30. Il aura lieu alors que les syndicats empêchent l’approvisionnement des magasins et que la direction a engagé des agents de sécurité pour encadrer les réunions.

Depuis ce lundi, plusieurs dépôts au siège de Delhaize à Zellik sont bloqués par des ouvriers et des employés, en front commun syndical. Des dépôts qui abritent les produits frais et secs.

"Nous ce qu’on espère c’est que les magasins affiliés ne soient pas approvisionnés, non plus." explique Didier Vandermeeren, permanent FGTB. "Pour que, quelque part, ça fasse mal à l’entreprise. Parce qu’on a vraiment l’impression aujourd’hui que nos collègues dans les supermarchés qui sont en grève depuis plus de deux semaines, il n’y a rien qui se développe. La direction ne vient pas vers nous. Elle ne fait pas un pas vers les représentants des travailleurs. Donc, quelque part, on essaye de toucher la direction où ça peut leur faire mal."

Le syndicaliste précise, si effectivement il y a un blocage, des camions continuent tout de même de sortir et "ce qui est surtout important c’est que nos travailleurs, par après, ne rentrent pas travailler. A partir du moment où ils ne travaillent pas, les camions ne seront plus approvisionnés et c’est ça qui est important".