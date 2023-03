Delhaize : le dépôt de marchandises de Zellik à nouveau bloqué, des produits pourraient venir à manquer

Une délégation du syndicat CNE bloquait ce vendredi soir et durant la nuit les dépôts de produits frais et de produits secs de Delhaize situés à Zellik. Une petite centaine d'employés se trouvait aux entrées principales du dépôt afin de bloquer les camions et le réapprovisionnement des magasins. Vers 22h, un huissier était en route pour le dépôt. La police locale s'est rendue sur les lieux vers minuit.

L’objectif était d’empêcher le réapprovisionnement des magasins Delhaize ce samedi, jour de grande affluence dans les supermarchés. "La direction s’était engagée à ne rien changer dans les dépôts ces dernières années. Pourtant, elle a récemment fermé le dépôt qui s’occupait des vidanges pour le sous-traiter à une entreprise un peu plus loin, affirme le syndicat dans un communiqué. Heureusement, la majorité des travailleurs ont pu être recasés dans les autres dépôts. Mais rien n’indique que ce sera le cas si un dépôt ferme à nouveau."

Le CNE précise que les travailleurs demandent également "de meilleures conditions de travail" : "la charge de travail est lourde, le travail de nuit a un fort impact sur la santé (...) La direction s’était engagée dans une convention collective à avoir au minimum 90% de contrats à durée indéterminée. Or, nous constatons à ce jour que la direction continue à engager 30% de travailleurs sous contrat précaire, notamment des étudiants."

Enfin, les travailleurs "refusent aussi la flexibilité supplémentaire demandée par la direction suite à l’intégration d’un dépôt dans le deuxième".