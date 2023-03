Delhaize : le conseil d'entreprise s'est terminé sans d'avancée, les actions se poursuivent

Deux semaines après l’annonce de vouloir franchiser ses 128 derniers supermarchés, un nouveau conseil d’entreprise a eu lieu chez Delhaize ce mardi 20 mars. Il à présent terminé et la direction a répété qu'elle maintenait son plan. De leur côté, les syndicats ont précisé que si le plan était maintenu, ils ne pouvaient pas poursuivre la discussion et sont sortis du conseil d'entreprise. Cette rencontre a eu lieu alors que les syndicats empêchent l’approvisionnement des magasins et que la direction a engagé des agents de sécurité pour encadrer les réunions. Les actions devraient se poursuivre.

Cet après-midi, une réunion aura lieu en front commun syndical avec les employés et ouvriers pour décider des actions à venir. "Le combat va être long, des semaines, peut-être des mois", nous dit-on côté syndical. "Mais nous tiendrons car nous ferons plier la direction."

Selon les syndicats, environ 200 militants s'étaient déjà présentés vers 8h30 dans les locaux où se tenait la réunion. Les représentants des travailleurs n'attendaient pas grand-chose du conseil d'entreprise. La dernière rencontre la semaine dernière n'a duré qu'un quart d'heure.

Ce lundi, les syndicats se sont par ailleurs insurgés contre la présence d'agents de sécurité au conseil d'entreprise ordinaire et contre les fouilles opérées à l'entrée. Ils indiquent qu'ils ne le "toléreront pas" dans la salle de négociations mardi. La direction précise que des agents de sécurité sont bien présents pour assurer la sécurité de tout le monde mais qu'ils resteront en dehors de la salle de réunion.