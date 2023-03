Delhaize : le blocage du centre de distribution de Zellik a été levé après une menace d'arrestations

Le blocage du centre de distribution de Delhaize à Zellik a été levé vers 2 heures du matin lors de la nuit de vendredi à samedi après que l'entreprise a décidé d'"intervenir", a indiqué un porte-parole de Delhaize.

Une délégation du syndicat CNE bloquait ce vendredi soir et durant la nuit les dépôts de produits frais et de produits secs de Delhaize situés à Zellik. Une petite centaine d'employés se trouvait aux entrées principales du dépôt afin de bloquer la sortie des camions. Vers 22h, un huissier était en route pour le dépôt.

Selon la CNE, "la situation s'est tendue avec un déploiement de plusieurs combis de policiers qui étaient plus agressifs et qui prenaient en photo les travailleurs et travailleuses mobilisés", indique le syndicat dans un communiqué. "L'huissier n'a pas respecté la loi en ne voulant pas lire l'ordonnance aux grévistes"

L'atmosphère devenant "plus menaçante", selon la police, des renforts de la police fédérale ont été demandés. Deux personnes ont été placées en détention administrative.

Le syndicat a alors décidé de stopper le blocage du dépôt : "Vers 2h30, pour éviter tout affrontement nous avons pris la décision de lever un piquet et maintenir le deuxième. Nous condamnons ces déploiements totalement injustifiés visant un mouvement social légitime et qui durcira encore plus la situation."

Du côté de Delhaize, l'envoi d'un huissier sur place se justifiait : "il était nécessaire d'intervenir afin de garantir la distribution dans les magasins", a commenté Roel Dekelver, le porte-parole de l'entreprise.

Selon celui-ci, les conséquences de l'action seront plutôt limitées. L'approvisionnement des magasins sera retardé.

Entre-temps, le mouvement de grève du personnel des magasins se poursuit. Sur les 128 magasins appartenant à l'entreprise, 96 resteront fermés samedi, a indiqué Delhaize. À Bruxelles, tous les magasins de la chaîne de supermarchés sont fermés, et en Wallonie, un seul magasin est ouvert. En Flandre, environ la moitié des magasins restent fermés. "Le nombre de magasins inaccessibles est plus élevé que durant la semaine", a encore dit le porte-parole.

Bloquer le réapprovisionnement

L’objectif de l'action était d’empêcher le réapprovisionnement des magasins Delhaize ce samedi, jour de grande affluence dans les supermarchés. "La direction s’était engagée à ne rien changer dans les dépôts ces dernières années. Pourtant, elle a récemment fermé le dépôt qui s’occupait des vidanges pour le sous-traiter à une entreprise un peu plus loin, affirme le syndicat dans un communiqué. Heureusement, la majorité des travailleurs ont pu être recasés dans les autres dépôts. Mais rien n’indique que ce sera le cas si un dépôt ferme à nouveau."

Le CNE précise que les travailleurs demandent également "de meilleures conditions de travail" : "la charge de travail est lourde, le travail de nuit a un fort impact sur la santé (...) La direction s’était engagée dans une convention collective à avoir au minimum 90% de contrats à durée indéterminée. Or, nous constatons à ce jour que la direction continue à engager 30% de travailleurs sous contrat précaire, notamment des étudiants."

Enfin, les travailleurs "refusent aussi la flexibilité supplémentaire demandée par la direction suite à l’intégration d’un dépôt dans le deuxième".