Delhaize : "La violence n’est pas dans notre camp, elle est dans celui de la direction”, selon Myriam Delmée (SETCa)

Delhaize a annoncé sa volonté de franchiser ses magasins dits "intégrés", elle assure que les travailleurs n’y perdront rien. "C’est ça le scandale, s’exclame Myriam Delmée, c’est que si Delhaize était honnête, il viendrait avec un plan de restructuration en disant : ' Voilà, on va franchiser, ça va amener à moins de personnel, celui qui ne veut pas aller en franchise doit pouvoir quitter l’entreprise dignement, et sur cette base-là, on négocie.' Mais ce n’est pas ce qu’ils disent. On sait qu’un supermarché qui a actuellement 60 ou 80 travailleurs va peut-être se retrouver en franchise avec 50 travailleurs. Moi, je veux savoir ce qu’on fait des 30 travailleurs par magasin qui seront excédentaires.”

"L’ingénierie asociale"

Les syndicats redoutent aussi de ne plus avoir de représentation dans les magasins qui seront franchisés, la représentation syndicale n’étant pas obligatoire sous le seuil de 50 employés. "Ce n’est pas tant la représentation, c’est le fait que les individus vont se retrouver face à leur employeur seul. La force des travailleurs, c’est quand même d’avoir des négociations collectives où ils ne doivent pas s’exposer individuellement. Et c’est là que le modèle sociétal est en train de changer. C’est pour ça que le conflit de l’Est est emblématique et qu’il doit trouver une solution correcte.”

Le politique s’active-t-il en coulisse ? "On a eu des contacts avec le politique, comme le politique a eu des contacts avec la direction de Delhaize, ce qui se fait de manière habituelle dans ces cas-là. Mais je n’ai pas l’impression que le politique ait plus de chance que nous en termes de dialogue avec Delhaize. Le ministre de l’Emploi ne reste pas inactif sur le dossier mais il a un cadre juridique qui existe et il a en face de lui des gens qui manient l’ingénierie asociale de manière parfaite."

Le centre décisionnel n'est pas ailleurs plus en Belgique. Depuis la fusion avec Ahold, la maison mère est aux Pays-Bas. "On en est bien conscient, on essaie de faire pression de ce côté-là aussi. [...] Le modèle hollandais est un modèle totalement différent du modèle belge et bien plus asocial."