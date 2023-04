Delhaize : la moitié des magasins fermés, l’entreprise fait appel aux huissiers et contacte ses clients

Delhaize envoie un mail à sa clientèle pour indiquer les magasins ouverts

C’est à Bruxelles et en Wallonie que la situation est la plus difficile. Si le centre de distribution n’est pas bloqué, le nombre de magasins fermés reste encore très élevé pour un week-end pascal qui est financièrement très important. De plus, les directeurs locaux qui se positionnent comme repreneurs, espèrent relancer leur magasin. Il s’agit donc pour la chaîne de supermarchés de communiquer avec ses clients. Depuis vendredi, nombreux d’entre eux ont reçu un e-mail de Delhaize qui leur permet de localiser les magasins proches de chez eux et qui sont ouverts.

Des clients attachés à leur magasin, au personnel et solidaires de la grève se disent indignés. Selon plusieurs délégués syndicaux, c’est : " Encore une provocation de plus ! "