Delhaize : la justice confirme l'interdiction des piquets de grève, "un nouveau coup sur la tête des travailleurs", dénonce la CNE

Ce mercredi, le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a donné raison à la direction de Delhaize dans le conflit qui l'oppose aux syndicats dans plusieurs magasins du groupe. Elle peut donc lever les piquets de grève qui persistent devant certains supermarchés.

Les syndicats avaient en effet déposé un recours à l'ordonnance du 31 mars dernier, interdisant les piquets de grève devant les magasins et les dépôts de l'enseigne au lion, entre entre le 1er et le 28 avril 2023. Ils dénoncent une atteinte au droit de grève face à l'envoi de huissiers et de policiers devant les magasins fermés.

Les syndicats ont déjà annoncé qu'ils feraient appel de cette décision. "Les travailleurs de Delhaize reçoivent un nouveau coup sur la tête. c'est cette fois la justice belge qui leur fait faux bond. De quel côté se trouvent les autorités de notre pays ?", regrette par communiqué Myriam Djegham, sécrétaire nationale CNE.

"Il est regrettable que la Belgique permette encore en 2023 à des entreprises de briser des piquets de grève pacifiques par le biais de procédures inéquitables. Ces procédures aboutissent à l'intervention intimidante des huissiers de justice et des forces de l'ordre, privant ainsi les travailleurs de leur seul levier", poursuit-t-elle.