Delhaize, la fin de la démocratie sociale belge ?

Le conflit social créé par les décisions de Delhaize prend une ampleur inédite, avec une manifestation nationale ce 22 mai. En ligne de mire, l’avenir de la démocratie sociale belge. La démocratie sociale est définie comme : la forme de gouvernement dans laquelle les partenaires sociaux participent à la régulation aux côtés de l’État. Une forme de gouvernement qui s’évapore de plus en plus vite.

Rupture

C’est un constat, le conflit social chez Delhaize dépasse et de loin le seul avenir de cette entreprise. C’est très singulier, et très rare, qu’une manifestation nationale, couverte par un préavis de grève des trois syndicats, se déroule suite à une décision de restructuration d’une seule entreprise. On est sans doute en train de vivre un moment de l’histoire sociale comme l’ont été Caterpillar, Renault Vilvorde, les forges de Clabecq ou la faillite de la Sabena. Des cas différents mais qui ont tous été des ruptures dans l’évolution du capitalisme belge.

Toutes ces crises ont été comparées à l’époque à des séismes, des tremblements de terre. On peut pousser la comparaison plus loin. Pour comprendre un tremblement de terre dans le monde du travail, il faut s’éloigner un peu et observer les plaques tectoniques, les tensions qui s’accumulent dans les failles sismiques silencieusement durant des années avant de déboucher sur un événement.

Plaques tectoniques

Qu’est qui se joue donc dans les plaques tectoniques du monde du travail belge ? On distingue classiquement deux grandes plaques. Celles du capital et du travail qui exerce des forces opposées.

Dans la plaque du Capital, ici Delhaize, on observe une force imprimée par les actionnaires pour augmenter le taux de profit en faisant pression sur les coûts du travail. Vous allez me dire, c’est normal en économie de marché. Oui, mais la manière dont Delhaize procède est tout à fait nouvelle. Delhaize, marque iconique de l’économie belge, passait il y a peu pour un employeur modèle. Il tentait d’augmenter son taux de profit de manière assez classique, en négociant des compromis avec les syndicats. Delhaize s’inscrivait et participait à la concertation sociale issue des trente glorieuses. Une démocratie sociale qui canalisait les conflits sociaux dans ce qu’on appelait un Gentlemen’s agreement entre patronat et syndicats.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui, c’est une rupture. Une rupture lancée par un actionnaire néerlandais qui ne souhaite pas négocier et qui sort donc ouvertement du Gentlemen’s agreement. Fait marquant, cette rupture ne suscite pas de réaction de la part de l’Etat, qui laisse faire. Le gouvernement est resté très en retrait et la justice, a donné raison à Delhaize en envoyant des huissiers et des policiers pour dégager les grévistes.

Cette force dans la plaque tectonique du Capital est en train de s’imposer à celle, contraire, exercée par la plaque du travail, qui est obligée de céder du terrain.

Défensive

Les syndicats manifestent aujourd’hui pour tenter de mobiliser afin qu’une vraie négociation commence avec Delhaize. Mais, ils sont sur la défensive. Ils sentent que leur plaque tectonique recule. Le commerce évolue rapidement (achat en ligne, plus petites surfaces, horaires plus flexibles) et les entreprises s’adaptent. C’est ce qui s’est passé aux Pays-Bas. Si vous allez dans un Albert Heijn à Utrecht, vous risquez d’être servi par un étudiant, un retraité qui boucle ses fins de mois, ou un travailleur qui cumule plusieurs petits boulots.

Le modèle de la franchise permet de s’approcher de ce modèle et d’augmenter le taux de profit. Il permet, en outre, d’éviter le plus souvent les délégations syndicales. Le mouvement de fond dans les plaques tectoniques c’est celle d’une évaporation de la concertation comme mode de règlement des conflits sociaux. Les syndicats craignent d’être tout simplement contournés par le patronat. On l’observe dans d’autres dossiers, par exemple la marge maximale d’augmentation des salaires. Historiquement très puissants en Belgique, les syndicats se sentent floués, attaqués dans leurs prérogatives, le rapport de force avec le capital leur est de moins en moins favorable.

Oui, le conflit chez Delhaize est sans doute un moment de rupture. Il y en aura d’autres. Si la concertation sociale ne parvient plus à canaliser les forces à l’œuvre entre les plaques tectoniques du travail et du capital, le conflit social produira des effets toujours plus violents. Il ne faut pas être devin pour comprendre que d’autres tremblements de terre sont à venir.