Delhaize : la direction s'engage à garder tous les magasins actuellement intégrés ouverts

La direction de l'enseigne Delhaize regrette que le conseil d'entreprise de ce mardi n'ait pas permis de réaliser une percée dans les discussions avec les syndicats. La direction affirme avoir voulu présenter de nouvelles garanties aux collaborateurs, mais ne pas en avoir eu le temps vu le départ anticipé des représentants syndicaux. Parmi les garanties, la direction s'engage à garder en gestion propre tous les magasins tant qu'ils ne trouvent pas de repreneur, et à maintenir les 128 magasins qui doivent passer sous franchise ouverts jusqu'à fin 2028, qu'ils aient trouvé repreneur ou non.

Les autres garanties concernent le salaire et les conditions de travail, ainsi que les malades de longue durée et leurs conditions de reprise. "Delhaize confirme que le formulaire d'évaluation de la santé reprenant les restrictions médicales des collaborateurs ou l'annexe individuelle au contrat de travail dans le cadre de la reprise progressive du travail seront transférés et seront toujours d'application. Les salariés en longue maladie prennent également part à la transition."

Enfin, la direction s'engage à transférer par défaut les heures supplémentaires restantes. Elles pourront être payées au moment de la transition à la demande du collaborateur. À défaut d'avoir pu présenter ces garanties lors du conseil d'entreprise, l'enseigne au Lion les a envoyées aux syndicats. Pour ces derniers, les garanties présentées mardi par la direction ne constituent qu'un "effet de manche".

L'art de la communication chez Delhaize.

La direction "brandit la CCT 32 bis et assure qu'aucun magasin ne fermera d'ici 2028, mais elle ne garantit en rien que l'emploi sera maintenu pendant cette même échéance", a dénoncé Myriam Delmée, présidente du SETCa. "La CCT 32 Bis ne protégeant les travailleurs que lors du transfert, rien n'empêche un patron de licencier pour force majeure une fois l'opération de passage sous franchise pleinement réalisée. Le langage de la direction n'a pas bougé d'une virgule, c'est de l'indécence pure" a encore fustigé Myriam Delmée, en lâchant : "l'art de la communication chez Delhaize, c'est qu'on vous vend une merde avec un emballage cadeau, et on vous dit: c'est merveilleux".

Le prochain conseil d'entreprise est prévu le lundi 22 mai. Les syndicats ont appelé à une manifestation nationale pour l'occasion.