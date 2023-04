Delhaize: l’entreprise fait appel aux huissiers et contacte ses clients, mais le mouvement de grève ne s’essouffle pas

On n’a plus rien à perdre mais peut-être tout à gagner

A Marcinelle, c’est le même combat pour le personnel en grève du Delhaize. Fabien Chiarello, gréviste et délégué Setca, nous livre l’ambiance dans laquelle lui et ses collègues ont vécu le même scénario que le Delhaize d’Hornu et bien d’autres : "Après autant de semaines de grèves, cela devient de plus en plus dur honnêtement. C’est la guerre des nerfs. Psychologiquement et physiquement, c’est très fatigant. À mon avis, la direction est bien prise à la gorge. D’ailleurs, elle montre de plus en plus les dents en envoyant les huissiers et les policiers. Ils comptent sur le fait que le mouvement s’épuise mais on reste très motivé. On n’a plus rien à perdre mais peut-être tout à gagner."