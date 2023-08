Delhaize : inquiets des conditions de reprise, des franchisés et futurs franchisés écrivent à la direction

Nous avons consulté un juriste, un avocat spécialiste des dossiers de franchise, à propos des craintes des candidats à la reprise de magasins Delhaize sous franchise. Précisons-le, il n’est pas à l’origine du courrier envoyé vendredi dernier à la direction du groupe de distribution, mais certains de ces clients ont été ou sont en contact avec Delhaize dans le cadre du plan de reprise des magasins.

Pour Me Pierre Demolin, avocat aux Barreaux de Mons et Paris, la direction de Delhaize doit communiquer toutes les informations utiles aux futurs repreneurs sous franchise. "Il est normal qu’un franchisé qui reprend un point de vente connaisse exactement toutes les conditions financières qu’il va devoir supporter", explique-t-il. "De ce que je connais par différents clients, il y a une réticence à fournir des informations très précises", constate-t-il. Et cela concerne notamment les coûts de personnel. "Dans pas mal de points de vente qui vont être franchisés, il y a des malades de longue durée. Cela implique pas mal de conséquences financières", explique Me Demolin. "Est-ce qu’on traite ça de manière correcte au niveau des négociations sur la cession des points de vente ? Je constate que non", poursuit-il.

Il faut, poursuit-il, que la marge financière soit suffisante pour l’indépendant franchisé. "Si cette marge ne permet pas au franchisé de supporter toutes les charges résultant notamment du transfert de personnel, ça peut poser problème", réagit le juriste.

Pour ce juriste, en cas de franchise, le franchisé et le franchiseur doivent gagner correctement leur vie. "Si le franchiseur prend le dessus sur le franchisé, les victimes peuvent être les travailleurs, mais aussi le franchisé", précise-t-il.