Delhaize : deux magasins vandalisés à Denderleeuw

Le supermarché Delhaize et le Proxy Delhaize de Denderleeuw (Flandre orientale) ont été vandalisés dans la nuit de vendredi à samedi, a confirmé le porte-parole de la chaîne de grande distribution, Roel Dekelver. Deux plaintes ont été déposées auprès de la police.

Les faits ont eu lieu vers 03h00 du matin et ont été filmés par des caméras de surveillance. Le Proxy Delhaize a été enduit de peinture tandis que deux vitrines du supermarché ont été brisées. De la peinture a aussi été utilisée. "Nous regrettons ces faits", déclare Roel Dekelver. "Le personnel et les opérateurs sont choqués. Il s'agit de comportement criminel et de vandalisme. Delhaize a déposé plainte auprès de la police pour les faits au supermarché. L'exploitant du Proxy Delhaize, qui exploitera aussi bientôt le futur supermarché qui sera franchisé, a fait la même chose pour son propre magasin."

Samedi matin, 14 magasins Delhaize sont fermés, 11 à Bruxelles et trois en Wallonie. La chaîne de supermarchés indique envoyer des huissiers pour faire ouvrir au plus vite les magasins en Wallonie et faire constater les faits à Bruxelles. Le conflit social chez Delhaize dure depuis plusieurs mois, les syndicats s'opposant à la volonté du groupe de franchiser l'ensemble de ses supermarchés belges.